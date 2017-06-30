Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 41°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100092
ALTIN
141.022
DOLAR
3.5271
STERLIN
4.5935
EURO
4.0288
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Boğulan birine nasıl yardım edilmeli?

Yazın gelmesiyle birlikte artan boğulma vakaları uzmanları harekete geçirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Demir, boğulma vakalarına ve bunları önlemek için yapılması gerekenlere dikkat çekerek vatandaşları uyardı

Boğulan birine nasıl yardım edilmeli?

Yazın gelmesiyle birlikte artan boğulma vakaları uzmanları harekete geçirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Demir, boğulma vakalarına ve bunları önlemek için yapılması gerekenlere dikkat çekerek vatandaşları uyardı

30 Haziran 2017 Cuma 12:27
Boğulan birine nasıl yardım edilmeli?
banner404

YAZ mevsiminin en keyifli aktivitelerinden biri olan yüzme, zaman zaman maalesef tarifsiz acılara yol açabiliyor. Dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde, üstelik de yüzülmesi tehlikeli olan sulara girenler boğularak hayatını kaybedebiliyor, ya da boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor. Sadece 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde yaşanan 21 ayrı boğulma vakası, durumun vahametini tekrar ortaya koydu. Peki, suda boğulma tehlikesi yaşamamak için ne yapılmalı? Boğulan bir kişiye nasıl yardım edilmeli?

Tehlikeden uzak durmak için…

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güray Demir, özellikle girmenin çok riskli olduğu söyleyerek, “Özellikle Karadeniz sahillerinde yaşanan ve ‘kum çekilmesi’ olarak da bilinen çekme akıntılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Zira bu durumda kurtulmak çok zor oluyor. Bunun için de bilinmeyen sularda yüzmemek, cankurtaran görevlilerinin olduğu yerleri tercih etmek ve iyi yüzme bilinmiyorsa kıyıdan çok fazla uzaklaşmamak en iyisidir” diye konuştu. Doç. Dr. Demir, plajı olmayan baraj, göl ve akarsu gibi yerlerde suya girilmemesi gerektiğini ifade etti.

Boğulan birine müdahale ederken…

Boğulan bir kişiyi fark eden ve iyi yüzme bilmeyen bir kişinin, müdahil olmak yerine yardım istemesinin çok daha akılcı olacağını söyleyen Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti: “Boğulan bir kişiye yardım ederken uzun bir araç kullanabiliriz. Bu uzun bir kürek veya sopa olabildiği gibi, halatla atılan bir can simidi ya da uzun ve sağlam bir halat da olabilir. En önemlisi de boğulan şahsa yüzerek yaklaşırken, mümkünse karşısından değil, arkasından yaklaşmaya çalışmak gerek. Zira karşıdan yaklaşma durumunda kişi o anın paniğiyle sizi tutup, durumu daha da güçleştirebilir. Ancak arkasından yaklaşırsak bizim onu tutmamız daha kolay olur. Ayrıca ellerini de daha rahat kontrol ederek bizi tutmasına engel olur ve güvenli bir şekilde karaya çıkartabiliriz.”

Karaya çıkınca…

Boğulan kişiyi karaya çıkardıktan sonra derhal 112’nin aranması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Demir, “Eğer şahısta solunum varsa yan yatırarak, başının ve boynunun altına bir ayakkabı, ceket, kitap gibi hafif yükselti yapabilecek bir cisim koyarak ve başını arkaya doğru yatırarak rahat nefes almasını ve yuttuğu suyu tahliye etmesini sağlayabiliriz. Ancak şahısta solunum yoksa tıpkı suni solunumda olduğu gibi, şahsı sırt üstü yatırıp çenesi yukarı bakacak şekilde başını geriye doğru eğmemiz gerekir. Bu pozisyon hem solunum yollarını açar, hem de suyun öksürük yoluyla atılmasını sağlar. Bu pozisyona getirilen kişiler, eğer ölümcül derecede su yutmamışlarsa, kısa süre içinde kendine gelir” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BoğulmakDoç. Dr. Güray DemirIlk YardımIstanbul Aydın üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals