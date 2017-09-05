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Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.İsmail Gökyar, bel fıtığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Gökyar, beldeki her ağrı nedeniyle gereksiz yapılan ameliyatların ağrıyı arttırabildiğini söyledi

Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.İsmail Gökyar, bel fıtığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Gökyar, beldeki her ağrı nedeniyle gereksiz yapılan ameliyatların ağrıyı arttırabildiğini söyledi

05 Eylül 2017 Salı 13:53
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
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TEK veya her iki bacağa vuran ağrı, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılığı, yürüme ve oturmada güçlüğün bel fıtığının en önemli belirtileri olduğunu belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.İsmail Gökyar "Birçok nedene bağlı ortaya çıkabilen bel ağrılarının tedavisinde eskiden daha sık başvurulan ameliyatların, son zamanlarda ancak çok gerekli olduğunda uygulanıyor, hatta gereksiz yapılan ameliyatların bazen ağrı şikayetlerini daha da arttırabiliyor" dedi.
Bel fıtığında her zaman cerrahi tedavi gerekmediğini belirten Gökyar, hastaların büyük bölümünde ilaç tedavisi ve fizyoterapinin yeterli olabildiğini, bu tedavilerin başarılı olmadığı ve ağrının devam ettiği hasta grubunda girişimsel yöntemlerin (epidural enjeksiyon, radyofrekans teknikleri, disk içi girişimler) denenmesi gerektiğini söyledi. Bacakta güç kaybı, idrar kaçırma, ayak düşüklüğü gibi durumların genelde mutlak ameliyat gerektirdiğini belirten Dr. Gökyar "Ancak bu belirtiler dışında ağrı şikayeti olan hastalarda; özel ilaç ve cihazlar yardımıyla, ağrıyı oluşturan sinirlerin duyarsızlaştırılması veya ağrıya neden olan fıtığın buharlaştırma gibi tekniklerle geriletilmesi mümkün" diye konuştu.
Radyofrekans yöntemi
Bel fıtığının cerrahi dışı tedavisinde en sık uygulanan yöntemin radyofrekans tedavisi olduğunu söyleyen Dr. Gökyar, radyofrekans uygulamalarının ameliyathane şartlarında, lokal anestezi ile gerçekleştirildiğini belirterek, "İşlemde radyofrekans enerjisini ısıya dönüştüren özel bir aygıt ve yapılacak girişimin yerine göre değişen özel iğne-elektrot setleri kullanılıyor" dedi.
Ortalama 30-45 dakika süren radyofrekans işlemi sırasında ağrı hissedilmediğini belirten Dr. İsmail Gökyar, hastaların işlem sonrasında 3-4 saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini ve aynı gün günlük hayatlarına geri dönebildiklerini söyledi. Girişimsel yöntemlerin yetersiz kalması ve güç kaybının belirginleşmesi durumunda ise cerrahi tedavinin gerektiğini belirten Dr.Gökyar "Günümüzde bel fıtığı tedavisindeki en ciddi gelişme, tam kapalı bel fıtığı ameliyatı. Bu ameliyatın sağlıklı hiçbir dokuya hasar verilmeden yapılabilmesi, kilolu ve ek sağlık sorunları olan hastalarda da güvenle uygulanabilmesi nedeniyle tercih edilmesi gereken cerrahi seçeneklerden birisi" ifadelerini kullandı.

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AnesteziyolojiReanimasyonİsmail GökyarBel Fıtığı
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