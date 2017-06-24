'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'

BAYRAM boyunca aile ziyaretlerinde özenle kurulan zengin sofralarda ağır, şerbetli tatlıların, lezzetli yemeklerin aşırı tüketimi, sağlık açısından ve kilo kontrolü bakımından kişileri oldukça zorlayabiliyor. Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu, Ramazan Bayramı’nda nasıl beslenilmesi ve porsiyon miktarının nasıl ayarlanması gerektiğini konusunda açıklama yaptı.

"Kronik hastalığı olan kişiler porsiyon miktarına dikkat etmeli"

Ramazanın bitimi ve bayramın gelmesiyle birlikte kişilerde oluşan aşırı tatlı ve ağır yemek yeme isteği çeşitli hastalıkların tetiklenmesine de neden olabildiğini kaydeden Karacanoğlu, “Özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi günlük yemek alışkanlıklarının dışına çıkan kişiler tatlı tüketimine mümkün olduğunca dikkat etmelidir. Tercih edilen yemeklerde ve tatlılarda porsiyon miktarını en aza indirilmesi de oldukça önemlidir” dedi.

Bayramda öncelikle güne şarküteri ürünlerinden uzak, sağlıklı bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini vurgulayan Elif Karacanoğlu, öğlen yemeğinde, ağır kızartma, pilav, makarna çeşitlerinden uzak durarak zeytinyağlı yemekler tercih edilebilebileceğini, özellikle yemeğin hemen sonrası tatlı yememeye özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Elif Karacanoğlu, bayramı kilo almadan atlatabilmek için şu tavsiyelerde bulundu;

Bayram sonrası 'yemek yemeyi azaltırım nasılsa' düşüncesiyle ölçüyü kaçırmayın.

Kahvaltı günün en önemli öğünü, kesinlikle atlamayın. Ancak zengin sofranızda şarküteri ürünlerine yer vermeyin.

Hafif bir kahvaltı Ramazan boyunca dinlenen midenizi de yormamış olur.

Misafirlerinize tatlının yanında mutlaka bir tuzlu ikram seçeneği de sunun.

Hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Daha küçük servis tabak ve kaseleri kullanın.

Bol su için. Çünkü susadığınızı hissettiğiniz an vücudunuz susuzluk alarmı vermeye başlamış demektir.

5-6 bardaktan fazla çay; 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Mümkünse bitkisel çayları tercih edin.

Her gittiğiniz yerde tatlı yemeyin; size gelen misafirlerinize de tatlı tabağı yerine mümkün olduğunca meyve tabağı hazırlayın.

Çok dikkat etmenize rağmen gün içerisinde çok fazla yediyseniz akşam sadece meyve ve yoğurt tüketerek midenizi rahat bırakın.

Sık sık küçük porsiyonlarda yiyin.

Kızartmalar ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Haşlama, ızgara veya fırında yapılmış yemekleri tercih edin.

Sebze ve meyve tüketimini artırın. Günde 2-5 porsiyon meyve tüketin.

Mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya özen gösterin. Kısa mesafelere yürüyerek gitmeyi, asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edin.