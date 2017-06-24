Bayramda beslenme düzeninizi koruyun

DİYETİSYEN Gültaç Dayı, “Birçoğumuz için bayramın en güzel yanı aile ziyaretleri ve bayram sofralarıdır. Ancak sofrada geçirilen zamanın uzun olması nedeniyle yemek miktarları fark etmeden artabilir ve yapılan her yemeğin tadına bakma arzusu, yemek bitiminde tıka basa doyup, nefes almakta dahi zorluk çekmemize neden olabilir. Bunun sonucu olarak mide yanmaları ve bağırsak problemleri de açığa çıkabilir. Bu nedenle yeme disiplininizi olabildiğince korursanız, bayram sonrasını da rahat geçirebilirsiniz” dedi.

Bayramda güne sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ile başlayın

Bayrama güzel bir kahvaltı ile başlanılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, yapılacak kahvaltıda hamur işleri ve ağır yiyeceklerin olmaması gerektiğini belirtti. Ağır yiyeceklerin yerine yumurta, peynir çeşitleri, menemen, omlet, domates - salatalık - yeşillik, zeytin, kuru meyve, fındık ve bademin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, kahvaltıda ağır yiyeceklerin yerine hafif yiyeceklerin tercih edilmesi ile günün geri kalanının daha kolay geçirileceğini ifade etti.

Günde 2 porsiyon meyve tüketimi alışkanlığınızı devam ettirin

Çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, eğer tatlı tüketmek isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Bayramda günde en az 2 porsiyon meyve tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, meyve tüketiminin vücuda yeterli düzeyde karbonhidrat alınmasını sağladığından, tatlı isteğini azalttığını ifade etti.

Bayram sofraları için yüksek hacimli, düşük kalorili besinler tercih edin

Sebze, meyve gibi yüksek su, lif, düşük kalori içeriği olan yiyeceklerin ana yemeğin yanında servis edilecek en sağlıklı aperatifler olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, et tüketiminin arttığı bayramlarda kalori değerini düşürmek ve sindirime yardımcı olmak için mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Porsiyon kontrolünde en kolay yöntem hakkında bilgi veren Diyetisyen Gültaç Dayı, kişinin kendinin avuç içi kadar porsiyonlarda yemek hazırlamasının en doğru hesaplama yöntemi olduğunu ifade etti.

Besinleri iyi çiğneyin

Tüketilen besinlerin iyi çiğnenerek küçük lokmalar haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, bu sayede yenilen yemeğin daha kolay sindirileceğini, uygulanan bu yöntemle kişilerin sindirim şikayeti yaşamayacağını ayni zamanda şişkinlik, hazımsızlığın da önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

Bayram boyunca çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması ile su içmenin ikinci plana atıldığını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapılması gereken en önemli beslenme kuralının, günde 8 - 10 bardak su içmek olduğunu belirtti.

Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini de söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.Zamansızlıktan şikayetçi olan kişilere bayram tatilinin yürüyüş yapmak için bir fırsat olduğunu da söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, gün içinde yapılacak 30 - 45 dakikalık tempolu yürüyüşlerin hem Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracağını hem de bayramda yenilen yemekleri sindirmeye yardımcı olacağını ifade etti.