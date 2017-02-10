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Basenlerden kurtulmanın yolları
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Basenlerden kurtulmanın yolları

Türk kadının vücut yapısı gereği basenler kadınların en büyük kabusudur. Basenlerden kurtulmak için önerilen egzersizler, özel diyetler, özel zayıflatma aletleri veya çeşitli tıp yöntemleri de maalesef istenen sonuçları vermiyor. Peki alternatif tedavi yöntemleriyle basenlerden sonsuza dek kurtulmak mümkün mü?

Basenlerden kurtulmanın yolları

Türk kadının vücut yapısı gereği basenler kadınların en büyük kabusudur. Basenlerden kurtulmak için önerilen egzersizler, özel diyetler, özel zayıflatma aletleri veya çeşitli tıp yöntemleri de maalesef istenen sonuçları vermiyor. Peki alternatif tedavi yöntemleriyle basenlerden sonsuza dek kurtulmak mümkün mü?

10 Şubat 2017 Cuma 18:18
Basenlerden kurtulmanın yolları
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YAŞ, beslenme tarzı, uzun süre hareketsiz kalmaya sebep olan günlük yaşam biçimi ve iş hayatıyla birlikte hayal ettiğimiz vücuda sahip olmamıza engel olabiliyor. Özellikle kış döneminde çok da dikkat etmediğimiz yeme alışkanlarımız beraberinde bize bölgesel yaşlar olarak geri dönüyor. Bu derdi ortadan kaldırmak için pek çok yöntem var fakat bunlardan pek azı kesin ve sağlıklı sonuç veriyor. Alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Duman basenlerinizden kurtulmanın yöntemlerini şöyle anlattı:

“Klasik Liposuction işleminde, uygulama yapılacak bölgeye/tekniğe göre değişmekle birlikte sıvı veriliyor ve sonrasında yüksek bir negatif basınçla yağlar çekiliyor. Liposuction işlemi genelde hastanede ve narkoz yani genel anestezi altında yapılıyor ve sonrasında 10-15 gün süren morluklar, ağrılar görülebiliyor. Ayrıca hastaları rahatsız eden bir başka detay da operasyon sonrasında 4-6 hafta süre boyunca korse kullanma gerekliliği. Üstelik en hafif liposuctionda bile 3-4 günlük bir toparlanma sürecine ihtiyaç duyuluyor.

Ancak Lazer Lipoliz, yukarıda saydığımız dezavantajların hiçbirini barındırmıyor. Lazer Lipoliz’le uygulama yapıldıktan sonra hasta aynı gün sosyal hayatına ve işine dönebiliyor. İyileşme sürecinde hastanın psikolojisini de etkileyen hayata hemen dönememe sorunu, Lazer Lipoliz’le ortadan kalkıyor. Az travmatik bir uygulama olduğu için iyileşme süreci klasik Liposuction’a göre çok daha hafif gerçekleşiyor.”

İyi haber ise; Lazer Lipoliz yöntemi ile basenlerden sporla diyetle kurtulamayacağınız gibi bir kez kurtulduktan sonra çılgınlar gibi yiyerek veya yatarak da yeniden basen yapmanız neredeyse imkansız…

Çoğu insan için yağlanma sorununun en yoğun karşılaşıldığı karın, basen, bel gibi bölgelerin yanı sıra; yüz bölgesi, çene altı, kol-bacak içleri, uyluk içi, diz içi, ayak bileği ve bacak bölgesi de Lazer Lipoliz’in etkili olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki yağlardan lokal anestezi ile tek seansta ve kanama olmaksızın kurtulmak mümkün. Özellikle karın ve bel gibi birkaç bölgesinde az veya orta düzeyde yağ fazlalığı olanlar için bu tedavi çok uygun. Ayrıca bu metot, koltuk altında aşırı terlemeden yana dertli olanlar için de ideal.

Slimlipo ile Lazer Lipoliz yöntemini sadece cilt altında biriken yağı yok etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ciltteki kollajen üretimini artırarak cildin daha gergin ve genç görünmesini de sağlıyor.

İleri derece kalp problemleri olan, hipertansiyon, diyabet, kanama bozuklukları olan kişiler veya hamilelerde hastayı takip ve tedavi eden hekimlerin görüşleri ve gerekli önlemler alınmadan yapılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
BasenLazer LipolizAli Duman
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