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Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem

Baş ağrısı iş hayatını ve günlük yaşantıyı genel anlamda olumsuz yönde etkiler. Bu durum iş hayatınızda işlerin aksamasına neden olur ve can sıkıcı bir hal alır. Bu olumsuzlukları yaşamamak için size vereceğimiz önerilere göz atarak uygulamaya koyulabilirsiniz

Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem

Baş ağrısı iş hayatını ve günlük yaşantıyı genel anlamda olumsuz yönde etkiler. Bu durum iş hayatınızda işlerin aksamasına neden olur ve can sıkıcı bir hal alır. Bu olumsuzlukları yaşamamak için size vereceğimiz önerilere göz atarak uygulamaya koyulabilirsiniz

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:12
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem
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GÜN içerisinde kötü hissetmenizi sağlayan ve rutin işlerinizi aksatan baş ağrılarından kurtulmak için yapmanız gerekenler,
 
Sağlıklı beslenin
Kan şekerinin düşmesi, baş ağrısını tetikleyebilir. Günde üç kez, düzenli aralıklarla, protein, meyve, sebze ve karbonhidrat içeren öğünler tüketilmelidir. Çok fazla şeker, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve bu da tekrar hızlı düşmesine yol açar; sonuç olarak baş ağrısını tetikleyebilir.


Yeterli ölçüde egzersiz yapın
Haftada 3- 5 kez yapılan yeterli ölçüde egzersiz, stresinizin azalmasına ve bedensel olarak formda kalınmasına yardım edecektir. Aşırı veya düzenli yapılmayan egzersiz ise baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Bol sıvı tüketin
Normal bir erişkin gün içerisinde bol miktarda su içmelidir. Dehidratasyon yani vücudun susuz kalması, baş ağrısına neden olabilmektedir.


Kahve ve alkolü sınırlandırın 
Kafein uyarıcı bir maddedir ve kullanan kişilerde kafein yoksunluğu baş ağrısına neden olabilir. Kafeinin kaynağı genellikle kahve, çay, asitli içecekler ve kafein içeren ağrı kesicilerdir. 
Baş ağrısı için kullanılan herhangi bir ilaç, çok uzun sure ve sık alındığında baş ağrısı ortaya çıkabilir. Haftada 1-2 defa ağrı kesici kullanmak sakıncalı olmayabilir. Ancak sürekli olarak, haftada üç günden fazla bu ilaçların kullanılması baş ağrısına yol açar.
 

Stresi hayatınızdan atın

Stres, baş ağrısında bir artışa yol açabilir. Gevşeme, nefes egzersizi, meditasyon ve stres yönetimi kullanılabilecek yöntemlerdir.
 

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Baş AğrısıIş HayatıYöntem
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