Baharda zindelik veren 8 besin!

BAHARIN gelmesiyle doğa canlanırken pek çoğumuz bu uyanışa eşlik edecek enerjiyi içimizde bulamayabiliyoruz. Erken yatıp uyusak bile sabah uykumuzu alamamış gibi uyanıyor, gün boyu uykulu hatta kolumuzu bile kıpırdatamayacak kadar güçsüz hissedebiliyoruz.

Baharla birlikte ısı ve nem oranının değişmesi, bu nedenle dolaşım sisteminde ödemler oluşması, vücudumuzda salgılanan hormonların etkilenmesi ve vitamin mineral depolarının hızlanan metabolizmaya ayak uyduramaması yorgun hissetmeye neden oluyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Özellikle D vitamini açısından çok zengin geçmeyen kış aylarının sonunda D vitamini depolarının boşalması halinde de bahar yorgunluğu fazlasıyla kendini gösterir“ diyor.

Yorgunluğun altında ciddi bir hastalık yoksa beslenmeye dikkat edilerek, özellikle bazı besinleri tüketmeyi ihmal etmeyerek bu sorunun giderilebileceğini belirten Ertan, çilekten kuşkonmaza bahar yorgunluğunu açaltan ve zindelik veren 8 besini anlatarak önerilerini şöyle sıraladı:

Çilek: Bahar yorgunluğunun önlenmesinde etkili olan potasyumdan ve vücut direncinin artırılmasını sağlayan antioksidanlardan zengin bir ilkbahar meyvesi çilek. Yorgunluğa yol açan ödemin atılmasında da fayda sağlıyor. Su ve lif oranı yüksek bir meyve olduğu için hem tok tutucu, hem glisemik indeksi düşük hem de diyet yapanlar için iyi bir meyve. Ancak karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için lezzetine kanıp aşırıya kaçmayın.

Semizotu: Çok büyük kısmı sudan oluşmasına rağmen yapısında bağışıklık kuvvetlendirici birçok besin öğesi bulunduruyor. Sebzeler arasında omega 3 yağ asitlerinden en zengin sebze ki; omega 3 yağ asitleri bağışıklığın kuvvetlendirilmesinde çok büyük önem taşıyor. Demir ve kalsiyum açısından da zengin olan semizotu bu minerallerin deposunu doldurmada da vücuda yardım ediyor. Bu sayede bahar yorgunluğunu hissetmez veya çok kısa zamanda atlatabilirsiniz.

Enginar: Baharın şifalı besinlerinden olan enginar; A vitamini, C vitamini, niasin, potasyum ve liften zengin içeriğiyle sindirim sisteminin iyi çalışmasını ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Bahar yorgunluğuna karşı mücadele ederek, enerjik hissetmenizi sağlıyor. Enginarı çiğ veya pişmiş olarak haftada 2 kez tüketmeniz sağlığınız açısından faydalı.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz lif oranı yüksek, karbonhidratı düşük bir sebzedir. Yapısında bulunan lifler doğal müshil etkisi yaparak bağırsak hareketlerini artırır ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Yüksek oranda A, B ve K vitamini ile magnezyum ve folik asitten zengin içeriği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve kendinizi dirençli hissetmenize yardımcı olur.

Bezelye: Kalsiyum, demir ve potasyumdan zengin bir besin olan bezelye bu içeriği sayesinde günlük mineral ihtiyacını karşılamada önemli bir besin. Mineral depolarının dolu olması vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. A ve B vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Yine yapısında yer alan klorofil ile güçlü bir antioksidan olan bezelye, hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor.

Kabak: A vitamini, lif ve potasyumdan zengin bir sebze olan kabak sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz önemli bir besin. İçeriğindeki A vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Su oranı yüksek olduğu için kalori değeri de oldukça düşük. İçerdiği lif ve potasyum sayesinde bağırsak çalışma hızını artırdığı için; halsizlik ve yorgunluğun önemli bir nedeni olan ödemin vücuttan atılmasını sağlayarak zindelik veriyor.

Salatalık: Potasyumdan zengin bir besin olduğundan bu sayede ödemin atılmasını sağlıyor. Su oranı yüksek olduğu için sıvı dolaşımının ve bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı oluyor. Bağırsak hareketlerinin artması ise vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasını ve zindeliğin artmasını sağlıyor. Enerji değeri çok düşük olduğu için diyet yapanlar için bulunmaz bir besin.

Taze yeşillikler: Roka, nane, maydanoz gibi taze yeşillikler içerdikleri yüksek klorofil ile iyi birer antioksidan özellikte olan sebzelerdir. Lif oranlarının yüksekliği ile bağırsak hareketlerini artırırlar. C vitamini içerikleri yüksektir. Bu nedenle çiğ olarak da bol olarak tüketilmelidirler. Genel olarak her biri de su atıcı özellik gösterdikleri için iyi birer ödem sökücüdürler.