Bahar aylarına özel 7 cilt bakım ipucu

KIŞ aylarında bakımsız kalan cildinizi yaz aylarında daha canlı ve ışıltılı hale getirebilirsiniz. Cildinizi doğru bakım kuralları ile bahar aylarında çok daha genç ve taze bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Cilt bakımında doğru yöntemleri kullanmanın yanında doğru bir beslenme tarzı da öne çıkıyor. İşte cildinizi bahar aylarına hazırlayacak olan öneriler:

1. DAHA HAFİF ÜRÜNLER KULLANIN

KIŞ aylarında soğuk havalar nedeniyle daha ağır ve yağlı ürünler tercih edilirken bahar aylarında ılık havaların da etkisi ile daha hafif ve yağsız ürünlere yönelebilirsiniz. Nemlendirici ve cilt bakımı için daha hafif ve kolay emilen ürünler seçmeye özen gösterin.

2. PEELİNG ŞART

KIŞ aylarında biriken yabancı maddeleri bahar aylarında cildinizden arındırmak için peeling şart. Cildinize uygun bir peeling çeşidi ile düzenli olarak cildinize peeling uygulayabilir ve cilt tabakanızın yenilenmesine yardım edebilirsiniz.

3. TONİG KULLANIN

İKLİM değişiklikleri ile birlikte bahar aylarında cildiniz daha fazla yağ üretimine açık olabilir. Bu nedenle cilt bakım ürünlerinizi daha az yağlı olanlardan yana kullanarak cildinize temizleme sonrası mutlaka tonik uygulayın ve fazla yağı tonikle temizleyerek cildinizi sıkılaştırın.

4. OMEGA-3 AÇISINDAN ZENGİN BESLENİN

OMEGA-3 cildin en önemli besin kaynağı. Omega-3 açısından zengin olan balık ve ceviz gibi ürünleri sık yemek cildinizin sağlıklı ve ışıltılı olmasını sağlar.

5. GÜNEŞ KORUYCULARI İHMAL ETMEYİN

BAHAR aylarında yüzünü gösteren güneş ile birlikte güneş koruyucu ürünler sürmenin de zamanı geldi. Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumaya bahar aylarından başlamalısınız. Yüz için ve vücut için ayrı güneş koruyucular kullanmalı ve cilt tonunuza uygun faktörlerde koruyucular seçmeye özen göstermelisiniz.

6. TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

CİLT güzelliğiniz için taze sebze ve meyve tüketerek bahar aylarında cildinizin parlak bir görüntü almasını sağlayabilirsiniz. Taze sebze ve meyvelerden yapılmış smoothieler ile cilt güzelliğinizi artırabilirsiniz. Ananas, ahududu, çilek ve elma gibi meyvelerle domates ve havuç gibi sebzeleri bolca tercih edin.

7. SU İÇMEYİ ÖNEMSEYİN

BAHAR aylarında artan su ihtiyacınızı yabana atmayın. Havaların ısınması le birlikte cildinizi su ile beslemelisiniz. Günde en az 8-10 bardak su içerek cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.