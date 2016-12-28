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Baba olma şansını azaltıyormuş!

Üreme uzmanları yaptıkları araştırma sonucunda özellikle veganlar tarafından tercih edilen soyanın spermlere zarar vererek baba olma şansını azalttığı konusunda uyardı

Baba olma şansını azaltıyormuş!
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YAPILAN yeni bir araştırmaya göre, soya içeren besinleri çok fazla tüketen erkeklerin baba olma şansı azalıyor. Üreme uzmanları soyada bulunan doğal kimyasalların sperme zarar verdiğini ortaya çıkardı. Doğu Asya'ya özgü fasulyeden üretilen soya, son zamanlarda et ve süte alternatif olarak özellikle veganlar tarafından çok sık tüketiliyor.
Araştırmada, 25 gönüllünün 2 yıl boyunca beslenmeleri incelendi. 2 yılın sonunda soyanın erkek üremesinde büyük bir etkisi olduğu anlaşıldı. İspanyol araştırmacılar, bunun arkasında yatan nedenin soyada bulunan, fitoöstrojen adı verilen ve kadın hormonlarını taklit eden kimyasallar olduğunu düşünüyor.
Araştırmacılar, baba olmak için tedavi gören erkekler için araştırma sonuçlarının oldukça faydalı olabileceğini söyledi. Ancak Profesör Allan Pacey, bunun sadece 25 erkek gözlemlenerek yapılan, nispeten küçük bir araştırma olduğunu ve herhangi bir sonuç çıkarmak konusunda tedbirli olmak gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Daily Mail

 
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Etiketler; #sağlık #cinsel sağlık #spermi azaltan yiyecekler #üreme #tofu #soya
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