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B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor

B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor

İngiliz bilim adamları yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle uygulanan şizofreni tedavisinin, hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu

B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor

İngiliz bilim adamları yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle uygulanan şizofreni tedavisinin, hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu

17 Şubat 2017 Cuma 11:08
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor
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İNGİLİZ bilim adamları, B grubu vitaminlerinin şizofreni belirtilerini büyük oranda azalttığını ortaya koydu.
İngiltere’deki Medical Research Council ve Manchester Üniversitesinin sağladığı fonla dünya çapında yürütülen bir araştırma, yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle birlikte uygulanan şizofreni tedavisinin, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu.
Tedavide takviye
Araştırmacılar, rastgele seçilmiş 18 klinikten 832 hastanın verilerini inceledi. Söz konusu veriler, kliniklerde antipsikotik ilaç tedavisi gören şizofreni hastalarına verilen vitamin ve mineral takviyelerinin belirtiler  üzerindeki etkilerini gösteren raporlardan oluşuyor.
İncelemeler sonucunda, yüksek dozda ya da başka vitaminlerle verilen B vitamini takviyelerinin şizofreninin psikiyatrik belirtilerini azalttığı görülürken daha az dozda takviye verilen hastalarda herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Ayrıca, şizofreninin erken safhalarında verilen B vitamini takviyelerinin daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
B VitamişizofreniB6B8B12
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