Aspirinin saçlara inanılmaz faydası

Saç rengini korur

Özellikle açık renk saçlların daha çok etkilendiği, klorlu su, uzun süre güneşe maruz kalma gibi sebeplerden dolayı saç rengi açılabilir. Bu durumu doğal yoldan toparlamak için birkaç aspirinin ılık suda çözülmesini bekleyin, karışımı saçınıza uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

Saçları parlaklaştırır

Aspirindeki salisilik asit saçtaki kırıkları azaltır ve saçın daha parlak olmasına yardımcı olur.

Kepekleri azaltır

Şampuana ekleyeceğiniz aspirin ile kepek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Aspirindeki salisilik asit kafa derisindeki ölü deri hücrelerini çözerek kepekleri azaltacaktır. Saç derinizdeki doğal yağları kaybetmek istemiyorsanız, aspirini ayrı şekilde kullanın. Şöyle ki; haftada bir ezilmiş birkaç aspirini o günlük şampuanınıza katın.

Saç dökülmesini engeller

Araştırmacılara göre yüksek oranda prostaglandin D2 bulunan hayvanlar kesinlikle kel oluyor. Bu hipotez doğrultusunda saç dökülmesi yaşayan kişilerde prostaglandin D2 üretiminin yüksek olduğu düşünülmüştür. Aspirin ise prostaglandinin üretimini en iyi engelleyen bileşimlerden biri olarak bilinir.