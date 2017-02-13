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Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!
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Aşkın enerjisini çağırın!

Aşk enerjisini tekrar hayatınıza çağırmak için uygulamanız gereken 8 adım

Aşkın enerjisini çağırın!

Aşk enerjisini tekrar hayatınıza çağırmak için uygulamanız gereken 8 adım

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:41
Aşkın enerjisini çağırın!
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EĞER yalnızlıktan şikâyet ediyorsanız, bir ilişki bulmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, bu yazı sizin için. Yaşam Danışmanı Doç. İlke Dolkun Akgün aşk enerjisini tekrar hayatınıza çağırmak ve kendinize uygun bir partner bulmak için uygulamanız gereken 8 adımı açıkladı.
1- Bu konu ile ilgili kendinize içsel bir baskı uygulamayın. “Neden hâlâ bir sevgilim yok?”, “Niye ilişkilerim uzun ömürlü olmuyor?” diye endişelenmek ve strese girmek negatif deneyimleri hayatınıza çekmenize neden olur. Emin olmanın verdiği rahatlatıcı güven, hem enerjinizi yükseltecek hem de güvenli bir imaj çizmenize yardımcı olacaktır. Bir konu ile ilgili strese girildiğinde farkında olmadan salgılanan hormonlar ve etrafa yayılan enerji olabilecek ilişki şanslarını da bloke eder.
 
2- Kendinizi düşüncelerinizle sınırlamayın, iyi niyetinizi ön plana çıkarın. Kendinizi sevin ve değer verin ki başkaları da size aynı şekilde karşılık versin. Bu durum tüm ilişkiler için geçerlidir.
 
3- Kendimize haksızlık edersek, aynı tarzda insanları hayatımıza çekeriz. Açıkçası kendimize nasıl davranıyorsak, karşı taraftan da aynı yansımayı alırız. Kendinize bir iyilik yapın ve bu sevgililer gününde eğer yalnızsanız, tüm güzel sevginizi kendinize doğru akıtın. Göreceksiniz ki aslında sevgi denilen şey sizsiniz.
 
4- Kendinizi rahat bırakın, olması gerektiği gibi doğru zamanda hayatınıza doğru insanın gireceğinden emin olun.
 
5- Birbirine aşık olan insanları çevrenizde tutmaya çalışın. Çünkü aşk ve sevgi dolu insanlar, çevrelerine de bu enerjiyi yayar ve size de olmlu duygular – enerjiler yükler.
 
6- Kendinizi değiştirin. Hayatınıza yeni bir ilişki ile yeni bir başlangıç yapmaya karar vermişken kendinizde gördüğünüz bazı düşünsel ve davranışsal yanlışları değiştirebilirsiniz. Siz değişim için bir adım attığınızda ilişkileriniz ve hayatınıza çekeceğiniz insanlar da değişecektir. Kendiniz üzerinde pozitif çalışmalar yapın. Kendinizi tanıyın ve sevin.
 
7- Çekiciliğinize güvenin! Bilimsel olarak insan sinir sistemi, gerçek ve hayali ayırt edemiyor ve öyle tepki veriyor. Karşınızdaki insanın bilinçaltına sizden etkilendiği hissini yerleştirmek için buna %100 inanmanız gerekir. Eğer çekici görünmek istiyorsanız önce kendinizle flört etmeyi öğrenmeniz ve kendiniz ile ilgili önyargıları unutmanız gerekiyor. Tüm güzelliğiniz ya da yakışıklığınıza ve bilginize rağmen, düşük bir enerji ile bulunduğunuz ortamda etrafa “çekici vibrasyonlar” gönderemezsiniz. Etrafınızı etkilediğinize emin olun…
 
8- Bu dönemde sizi negatif telkinleri ile etkileyen insanlardan uzak durun. “Etrafta güzel bir ilişki yaşayacak insan yok, her aşk mutsuzlukla biter, mutlaka aldatılırsın” gibi bilinçaltınıza korku yerleştiren ve hayata karşı umutları solduran kişiler ile bir dönem ilişkinize ara verin. Emin olun evrende herkes için eşit oranda mutluluk, ilişki ve aşk şansı var. Her an her saniye hayat yenilenirken, kendiniz için gerçekleşecek mucizelere, tesadüflere hazır olun. Keyifle bekleyin ve mutlu günler için hazırlık yapın.

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Anahtar Kelimeler:
AşkAşkın Enerjisi
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