Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler

Modern tıp var olan hastalıkları ilaç tedavisiyle çözme yolunun yanında, bir süredir bu hastalıklara yakalanmamak için neler yapılabileceği üzerine de kafa yoruyor. Ve birçok doktor artık hem fikir ki hastalıkları önlemede en önemli etken beslenme. Hatta bazı besin diyetleriyle bazı hastalıklara yakalanma riskinin ciddi anlamda azaldığını gösteren araştırmalar var

Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler

Modern tıp var olan hastalıkları ilaç tedavisiyle çözme yolunun yanında, bir süredir bu hastalıklara yakalanmamak için neler yapılabileceği üzerine de kafa yoruyor. Ve birçok doktor artık hem fikir ki hastalıkları önlemede en önemli etken beslenme. Hatta bazı besin diyetleriyle bazı hastalıklara yakalanma riskinin ciddi anlamda azaldığını gösteren araştırmalar var

23 Nisan 2017 Pazar 15:14
Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler
banner404

İŞTE Alzheimer riskini yüzde 53 oranında azaltan MIND diyeti de önemli araştırmalar sonunda elde edilen bir diyet. Karşınızda Alzheimer riskini azaltan, mutlaka tüketilmesi gereken yiyecekler.

Yapraklı yeşillikler

MIND diyeti özelinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki yapraklı yeşilliklerin günde iki kez tüketilmesi beyin fonksiyonlarını 5 yaş gençleştiriyor. Yapraklı yeşilliklerde bulunan E vitamini nöronların sağlıklı kalmasında büyük önem taşıyan bir antioksidan olduğundan bol bol tüketilmesi öneriliyor.

Meyveler

ÖZELLİKLE yaban mersini ve çilek, sabah gevreğinize ve yoğurdunuza eklemeniz gereken en önemli meyveler arasında yer alıyor. 70 yaş ve üstü 16 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma bu meyveleri bol tüketen kişilerin tüketmeyenlere oranla daha geç bilişsel yaşlanma yaşadıklarını gösteriyor. Yaşlanmayı önleyici antioksidan bombası bu meyveleri, siz de sofranızdan eksik etmeyin.

Balık

ÜÇ tarafı denizlerle çevrili bir ülke olsak da balık yeme kültürümüz oldukça zayıf. Oysa yapılan araştırmalara göre balık, hastalıkla birlikte azalan beyin dokusu türü olan gri maddeyi arttırıyor. Her gün yiyemeseniz de haftada bir kez balık yemeniz bile Alzheimer riskini düşürüyor.

Şarap

KALBİNİZE iyi gelen şarabın yepyeni yararları ortaya çıktı. Beş yıl boyunca 43-70 yaş arasındaki kişileri takip altına alan İngiliz Beslenme Dergisi günde bir buçuk bardak tüketen insanların tüketmeyenlere oranla daha az hafıza kaybı yaşadığını saptadı. Yani yeni araştırmalar şarabın bilişsel çöküşü önlemeye yardımcı olduğu yönünde.

MIND diyetinin diğer kurallarına bakıldığında ortaya şöyle bir menü çıkıyor:

HER GÜN:

□ Tam tahıllar (Üç veya daha fazla porsiyon)

□ Yapraklı yeşillikler (Bir porsiyon)

□ Diğer sebzeler (Bir veya daha fazla porsiyon)

□ Bir bardak şarap (Kırmızıyı tercih edin)

GÜN AŞIRI:

□ Kuruyemiş (Badem ve ceviz gibi)

□ Zeytinyağı (Ana yemek yağı olarak kullanın)

SIKLIKLA:

□ Fasulye

Haftada iki kez veya daha fazla:

□ Yaban mersini veya çilek

□ Kanatlı hayvan eti

EN AZINDAN HAFTADA BİR KEZ: 

□ Balık

BU GIDALARI SINIFLANDIRIN 

Tereyağı (Günde bir çorba kaşığından az)

Hızlı yiyecekler ve kızartılmış yiyecekler (Haftada birden fazla tüketmeyin.)

Tam yağlı peynir (Haftada birden fazla tüketmeyin)

Kırmızı et (Haftada dört defadan az)

Hamur işleri ve tatlılar (Haftada beş porsiyondan az)

banner355
Anahtar Kelimeler:
Modern TıpMIND DiyetiAlzheimer Riski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar aylarına özel 7 cilt bakım ipucu
Bahar aylarına özel 7 cilt bakım ipucu
Kaliteli uyku için beslenme tavsiyeleri
Kaliteli uyku için beslenme tavsiyeleri
Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler
Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals