Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler

İŞTE Alzheimer riskini yüzde 53 oranında azaltan MIND diyeti de önemli araştırmalar sonunda elde edilen bir diyet. Karşınızda Alzheimer riskini azaltan, mutlaka tüketilmesi gereken yiyecekler.

Yapraklı yeşillikler

MIND diyeti özelinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki yapraklı yeşilliklerin günde iki kez tüketilmesi beyin fonksiyonlarını 5 yaş gençleştiriyor. Yapraklı yeşilliklerde bulunan E vitamini nöronların sağlıklı kalmasında büyük önem taşıyan bir antioksidan olduğundan bol bol tüketilmesi öneriliyor.

Meyveler

ÖZELLİKLE yaban mersini ve çilek, sabah gevreğinize ve yoğurdunuza eklemeniz gereken en önemli meyveler arasında yer alıyor. 70 yaş ve üstü 16 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma bu meyveleri bol tüketen kişilerin tüketmeyenlere oranla daha geç bilişsel yaşlanma yaşadıklarını gösteriyor. Yaşlanmayı önleyici antioksidan bombası bu meyveleri, siz de sofranızdan eksik etmeyin.

Balık

ÜÇ tarafı denizlerle çevrili bir ülke olsak da balık yeme kültürümüz oldukça zayıf. Oysa yapılan araştırmalara göre balık, hastalıkla birlikte azalan beyin dokusu türü olan gri maddeyi arttırıyor. Her gün yiyemeseniz de haftada bir kez balık yemeniz bile Alzheimer riskini düşürüyor.

Şarap

KALBİNİZE iyi gelen şarabın yepyeni yararları ortaya çıktı. Beş yıl boyunca 43-70 yaş arasındaki kişileri takip altına alan İngiliz Beslenme Dergisi günde bir buçuk bardak tüketen insanların tüketmeyenlere oranla daha az hafıza kaybı yaşadığını saptadı. Yani yeni araştırmalar şarabın bilişsel çöküşü önlemeye yardımcı olduğu yönünde.

MIND diyetinin diğer kurallarına bakıldığında ortaya şöyle bir menü çıkıyor:

HER GÜN:

□ Tam tahıllar (Üç veya daha fazla porsiyon)

□ Yapraklı yeşillikler (Bir porsiyon)

□ Diğer sebzeler (Bir veya daha fazla porsiyon)

□ Bir bardak şarap (Kırmızıyı tercih edin)

GÜN AŞIRI:

□ Kuruyemiş (Badem ve ceviz gibi)

□ Zeytinyağı (Ana yemek yağı olarak kullanın)

SIKLIKLA:

□ Fasulye

Haftada iki kez veya daha fazla:

□ Yaban mersini veya çilek

□ Kanatlı hayvan eti

EN AZINDAN HAFTADA BİR KEZ:

□ Balık

BU GIDALARI SINIFLANDIRIN

Tereyağı (Günde bir çorba kaşığından az)

Hızlı yiyecekler ve kızartılmış yiyecekler (Haftada birden fazla tüketmeyin.)

Tam yağlı peynir (Haftada birden fazla tüketmeyin)

Kırmızı et (Haftada dört defadan az)

Hamur işleri ve tatlılar (Haftada beş porsiyondan az)