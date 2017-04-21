Alanya DM'de engeller kalktı

ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Ali Kurşun, engelli asansörleri, tutunma barları, yürüyüş yolu, kabartmalı panolar ve yönlendirme levhalarının yanında yalnızca engelli bireyler için tasarlanmış son derece ergonomik ve işlevsel engelli diş ünitesinin bu aydan itibaren engelli hastalara hizmet vermeye başladığını söyledi. Lokalizasyon olarak zemin katta konumlandırılan engelli kliniğinin, hastaların ulaşımı bakımından büyük avantaj sağladığını aktaran Dt. Ali Kurşun, “Engelli ünitemiz 12 metrekarelik alanda, tekerlekli sandalyenin rahatça geçebileceği genişlikte. Hissedilebilir takip yüzeyi, hastane girişinden engelli ünitesine kadar devam etmektedir. Ayrıca görevlendirilmiş refakatçi personelimiz yardıma ihtiyacı olan engelli bireylerimize merkez içerisinde yardım amacıyla bulunmaktadır" dedi. Başhekim Dt. Kurşun, engelli dostu merkez olan Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tüm hastaların engelsiz bir şekilde hizmet almalarına yönelik uygulamaların devam edeceğini kaydetti.