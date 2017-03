Alanya'da Down Sendromlular Günü

HER yıl 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 'Dünya Yaşlılar Haftası' nedeniyle Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalar, hastane yönetimi tarafından ziyaret edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, yaşlıların kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıklar olduğunu söyledi. Başhekim Yazan, "Yaşlılar ömürlerinin büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmişlerdir. Hastane yönetimi olarak bizler insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaya gayret ediyoruz. Her hastamıza değer verdiğimiz gibi, yaşlı hastalarımız da bizler için çok kıymetli ve değerlidir. Bu vesile ile tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum ve Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum” dedi.

'MUTLU GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Yaşlı hastaların ziyareti sırasında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gamze Taşkın, yatarak tedavi gören yaşlı hastaların hastalıklarını unutmaları ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayabilmek amacıyla saz çalarak türküler söyledi. Taşkın, “Hastane yönetimi olarak geçmişle geleceğimize köprü kuran değerli büyüklerimiz yaşlı hastalarımızı böyle mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor" diye konuştu. Yaşlı hastalar da unutulmadıkları için hastane yönetimine teşekkür ettiler.

'BU HASTALIK DEĞİL SENDROM'

Öte yandan Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle de Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca ve down sendromlu 3.5 yaşındaki Azime Avcı ile 1 yaşındaki Amine Erva Akyüz, aileleriyle birlikte Başhekim Yazan’ı makamında ziyaret etti. Yazan, down sendromunun toplumda bir hastalık değil sadece genetik farkındalık olduğunu belirtti. Yazan, “Down sendromlu ve engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber ayrım yapılmaksızın topluma kazandırılması gerekir. Onlar bizim için çok özel çocuklardır. Bu yüzden özel gereksinimli çocuklarımızın bireysel gelişimlerine, toplumla bütünleşmelerine önem vermeliyiz" dedi. Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak ise çocukların taklit ederek öğrendiklerine dikkati çekti. Erbudak, yeni neslin artık çok daha duyarlı olduğunu da sözlerine ekledi.