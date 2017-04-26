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Ailesinde beyin tümörü olanlar dikkat

Ailesinde beyin tümörü olanlar dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Özcan Binatlı, ailesinde beyin tümörü olan bireylerin, hastalığa yakalanma ihtimalinin normal bireylere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi. Op.Dr. Binatlı, “Tetkiklerinizi hastalık belirtileri başlamadan yılda bir kez yaptırın” dedi

Ailesinde beyin tümörü olanlar dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Özcan Binatlı, ailesinde beyin tümörü olan bireylerin, hastalığa yakalanma ihtimalinin normal bireylere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi. Op.Dr. Binatlı, “Tetkiklerinizi hastalık belirtileri başlamadan yılda bir kez yaptırın” dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
Ailesinde beyin tümörü olanlar dikkat
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BEYİN tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanırken, tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olarak adlandırılıyor. Bulundukları yer itibarıyla iyi huylu bir tümörün bile tehlikeli olabileceği ifade edilirken, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlayacağı kaydedildi. Medical Park İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Özcan Binatlı da, ailesinde beyin tümörü olan bireyleri uyararak, tümörler hakkında bilgi verdi. Binatlı, "Beyin tümörlerinin en önemli belirtisi baş ağrısıdır. Tümörün yerleştiği yere göre kişide konuşma, görme bozukluğu, işitme kaybı veya dengesizlikler olabilir. Bu belirtiler baş ağrısına eklenirse, rahatsızlığın bir tümör olduğu düşünülür. Tanı koyabilmek için MR, MR anjiyo ve tomografi çekilmelidir. Çıkan sonuç tümörün iyi veya kötü huylu olduğu bilgisini verir. Bu belirtiler birçok rahatsızlıkla karıştırılmaktadır. Bu nedenle detaylı tetkik yapmadan, migren, sinüzit veya stres kaynaklı denilmemelidir. Tümör belli erişkinliğe ulaşmadan kendini belli etmeyebilir” diye konuştu. 
"Belirti olmasa bile ailesinde olanın tetkik yaptırmasında fayda var" 
Ailesinde herhangi bir kanser öyküsü olan kişilerin duyarlı olmasını isteyen Op.Dr. Binatlı, “Aile öyküsünde tümör olanların, hastalığı yakalanma riske normal birine göre yüzde 10-15 oranında fazla. Hiçbir belirti olmasa bile ailesinde bu öykü varsa bir tetkik yaptırmasında fayda var. Bu hastalık göz ardı edilmemelidir. Kesinlikle yıllık kontroller yaptırılmalıdır. Hastaneye gitmek için baş ağrısını beklemeyin. Erken tanı hayat kurtarır, bunu unutmayın. Bu hastalık çok hızlı seyreder. Bu nedenle tanı konulup tedaviye başlanmalıdır. Stresten mümkün oldukça uzak durun. Beyin tümörleri sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder ve uyguladıkları basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine farklı belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden nörolog ya da nöroşirurji uzmanına danışın” ifadelerini kullandı. 
Op.Dr. Binatlı, devamlı bir baş ağrısı, kişilikte veya davranışta değişiklikler, zihinsel becerilerde düşüş, hafıza kaybı, yargılamada bozulma, görme ve işitme kaybı gibi belirtilerin görülmesi halinde de doktora danışılması gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin TümörüÖzcan BinatlıMedical Park İzmir Hastanesi
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