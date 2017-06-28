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Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!

Uzmanlar ağız kokusu hakkında önemli uyarılarda bulundu

Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!

Uzmanlar ağız kokusu hakkında önemli uyarılarda bulundu

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
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UZUN süreli nefes (ağız) kokusunun hastalık habercisi olabileceğini belirten Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, "Ağız kokusu, bireylerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Ağız kokusu olan vatandaşlarımız mutlaka doktora başvurmalıdır. Ağız ve diş sağlığı her zaman önemsenmelidir" dedi.
 
Nefes kokusunun, yetişkinlerin bir çoğunda ömürlerinin bir bölümünde ya da sürekli olarak görüldüğünü belirten Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, "Hastalık daha çok yetişkin dönemde ortaya çıkıyor. Yaşamın bu evresinde karşılaşılan ağız kokusu, bireylerin sosyolojik ve psikolojik hayatlarını olumsuz etkiliyor. Ağız ve diş sağlığının önemini her zaman söylüyoruz, ama kişilere rahatsızlık veren bu sorunun altında önemli hastalıklar olabilir. Ağız kokusu olan birey mutlaka doktora başvurmalıdır. Bu problemin birçok farklı sebebi olabilir. Sinüzit, bademcik iltihabı, diş ve diş eti hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları bu sebebler arasında olabilir. Sorunu olan birey mutlaka doktora muayene olmalıdır" dedi.
 
DİŞLERİNİZİ GÜNDE EN 2 KERE FIRÇALATYIN
 
Diş eti hastalıklarının, özellikle diş bakımının ihmal edildiği ülkemizde yoğun olduğunu belirten Abdullah İlker, "Diş sağlığına özen göstermeliyiz. Eğer dişlerinizi fırçaladığınızda az da olsa kanama oluşuyorsa diş eti iltihabı olma ihtimali yüksek. Bir diş hekimine danışmakta yarar olacaktır. Biz günde en az 2 kere dişlerin fırçalanması gerektiğini ve diş ipiylede temizlenmesini öneriyoruz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:37
Anahtar Kelimeler:
Ağız KokusuSamsun Dişhekimleri Odası
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