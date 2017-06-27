110 kilometre yürüdü bacakları bu hale geldi

JULIE Nisbet İngiltere'de Newcastle ile Carlisle arasında düzenlenen uzun bir maratondan ikinci derece yanık teşhisiyle ayrıldı. Genç kadının cildi o kadar zarar görmüştü ki cildinin altında büyük su topları oluştu.
Cildindeki yanık gözle görülür derecedeydi. 21 saat süren maratonda güneşe kilometrelerce meydan okuyan Julie Nisbet maratonun sonunda hastaneye götürüldü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bacaklarının ne hale geldiğini görmek mümkün.
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