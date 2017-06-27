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110 kilometre yürüdü bacakları bu hale geldi

İngiltere'de Julie Nisbet iismli genç kadın Carlisle ve Newscastle arasındaki maratonu başarıyla tamamladı. Ancak yaklaşık 110 kilometre yüyüyen kadının bacaklarının güneş gören yerleri tanınmaz hale geldi

110 kilometre yürüdü bacakları bu hale geldi

İngiltere'de Julie Nisbet iismli genç kadın Carlisle ve Newscastle arasındaki maratonu başarıyla tamamladı. Ancak yaklaşık 110 kilometre yüyüyen kadının bacaklarının güneş gören yerleri tanınmaz hale geldi

27 Haziran 2017 Salı 17:39
110 kilometre yürüdü bacakları bu hale geldi
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JULIE Nisbet İngiltere'de Newcastle ile Carlisle arasında düzenlenen uzun bir maratondan ikinci derece yanık teşhisiyle ayrıldı. Genç kadının cildi o kadar zarar görmüştü ki cildinin altında büyük su topları oluştu.

Cildindeki yanık gözle görülür derecedeydi. 21 saat süren maratonda güneşe kilometrelerce meydan okuyan Julie Nisbet maratonun sonunda hastaneye götürüldü.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bacaklarının ne hale geldiğini görmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
GüneşYanıkSu ToplamasıJulie Nisbet
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