Zamanın durduğu yer: Çökele Yaylası

DOĞA yürüyüşü ve dağ tırmanışı amacıyla 2014'ün Ekim ayında Gazeteci Alper Kutay tarafından kurulan Siför Dağ Grubu, bu hafta Çökele Yaylası'nda kamp yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Osman Yılmaz, Hüseyin Türkeli, Kerim Baba ve Memiş Baba'nın katıldığı etkinlik, Dim Alacami'den başlayarak 8 saatlik yürüyüşün sonunda Çökele Yaylası'nda tamamlandı. Alanya'da avcılığın kitabını yazan isim olarak tanınan Eczacı Hüseyin Baba'nın tarihi evinde ve çadırlarda konaklayan ekibe araç ve lojistik desteğini ise Muharrem Bayraktar sağladı. Ekip, aracın giremediği noktalarda ise eşyalarını 10 kilometre mesafedeki kamp alanına kızak yaparak götürdü.