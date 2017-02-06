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Zamanın durduğu yer: Çökele Yaylası

Siför Dağ Grubu üyeleri, Dim Alacami'den başladıkları yürüyüşü Çökele Yaylası'nda tamamladı. Ekip, Hüseyin Baba'nın tarihi evinde günübirlik kamp yaptı.

Zamanın durduğu yer: Çökele Yaylası

Siför Dağ Grubu üyeleri, Dim Alacami'den başladıkları yürüyüşü Çökele Yaylası'nda tamamladı. Ekip, Hüseyin Baba'nın tarihi evinde günübirlik kamp yaptı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:41
Zamanın durduğu yer: Çökele Yaylası
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DOĞA yürüyüşü ve dağ tırmanışı amacıyla 2014'ün Ekim ayında Gazeteci Alper Kutay tarafından kurulan Siför Dağ Grubu, bu hafta Çökele Yaylası'nda kamp yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Osman Yılmaz, Hüseyin Türkeli, Kerim Baba ve Memiş Baba'nın katıldığı etkinlik, Dim Alacami'den başlayarak 8 saatlik yürüyüşün sonunda Çökele Yaylası'nda tamamlandı. Alanya'da avcılığın kitabını yazan isim olarak tanınan Eczacı Hüseyin Baba'nın tarihi evinde ve çadırlarda konaklayan ekibe araç ve lojistik desteğini ise Muharrem Bayraktar sağladı. Ekip, aracın giremediği noktalarda ise eşyalarını 10 kilometre mesafedeki kamp alanına kızak yaparak götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Çökele YaylasıSiför Dağ GrubuDim Alacami
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