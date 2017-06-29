Yüksek Sadakat gecesi

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Yüksek Sadakat, bayramın üçüncü gününde Opera Pub'da sahne aldı. Sahne performansları ve dillere pelesenk olan şarkıları ile hayranlarını coşturan grup üyeleri, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ünlü grupların ve sanatçıların Cafe Opera Pub'da konser vermeye devam edeceklerini söyleyen işletme sahibi Aytaç Sarıdoğan, "Sürprizlerimiz bunlarla sınırlı değil" dedi.
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