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Yüksek Sadakat gecesi

Bayram boyunca renkli konserlere ev sahipliği yapan Cafe Opera Pub, ünlü müzik grubu Yüksek Sadakat'i sahnesinde ağırladı

Yüksek Sadakat gecesi

Bayram boyunca renkli konserlere ev sahipliği yapan Cafe Opera Pub, ünlü müzik grubu Yüksek Sadakat'i sahnesinde ağırladı

29 Haziran 2017 Perşembe 14:03
Yüksek Sadakat gecesi
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TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Yüksek Sadakat, bayramın üçüncü gününde Opera Pub'da sahne aldı. Sahne performansları ve dillere pelesenk olan şarkıları ile hayranlarını coşturan grup üyeleri, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ünlü grupların ve sanatçıların Cafe Opera Pub'da konser vermeye devam edeceklerini söyleyen işletme sahibi Aytaç Sarıdoğan, "Sürprizlerimiz bunlarla sınırlı değil" dedi. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 14:09
Anahtar Kelimeler:
Cafe Opera PubBayramYüksek Sadakat
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