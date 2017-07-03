Yeni yaşa 'merhaba'

ÖĞRETMEN Ayşegül Türkyılmaz, yeni yaşına sürpriz bir kutlama ile girdi. Yakın arkadaşı Seda Duyur tarafından organize edilen kutlamada, Türkyılmaz'ın en yakınları da hazır bulundu. Kendisi için hazırlanan sürprizden haberi olmayan Ayşegül Türkyılmaz, Jön'e geldiğinde sevdiklerinin kendisi için orada toplandığını görünce hem şaşırdı, hem de çok duygulandı. Herkese tek tek teşekkür eden ve ardından kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasını kesen Türkyılmaz'ın mutluluğuna diyecek yoktu.