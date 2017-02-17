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Türkdoğan'dan 'sadakat' mesajı

Türkdoğan ve Aksoy, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i ziyaret etti.

Türkdoğan'dan 'sadakat' mesajı

Türkdoğan ve Aksoy, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i ziyaret etti.

17 Şubat 2017 Cuma 16:12
Türkdoğan'dan 'sadakat' mesajı
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ankara'da partisinin Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i ziyaret etti. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'un da hazır bulunduğu ziyarette Türkdoğan ve Çetin, Anayasa Referandumu sürecinde izlenecek yol haritasını belirledi. Türkdoğan'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Çetin, "Alanya'da yaptığınız çalışmaları medya aracılığıyla yakından takip ediyorum. Milletle buluşmanız, insanlarla kaynaşmanız ve MHP'nin politikalarını seçmene anlatmanız bizim için mutluluk verici. Bu vesileyle şahsınızda sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum" derken, Türkdoğan da, "Liderimiz Devlet Bahçeli'ye sadakat şerefimiz, teşkilatımızın emrindeyiz" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa TürkdoğanMHP
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