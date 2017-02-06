Sunay Akın keyif verdi

GEÇMİŞLE bugün arasında köprüler kurarak dinleyicilerini binlerce kitabın ışığında yolculuğa çıkaran Sunay Akın’ın tek kişilik gösterisi "İki Kitap Bir Heves" adlı oyunu, Alanya Kültür Merkezi'nde Alanyalılarla buluştu. Daha çok şair kimliği ile tanınan sonraları hikaye anlatıcılığı ile ön plana çıkarak geçmişte yaşanan olayları masalsı bir şekilde aktaran Sunay Akın'ın 2 saate yakın süren oyununu çok sayıda izleyici yakından takip etti. Gösteriye gelen sanatseverleri farklı tarzı ile anlattığı hikayelerle geçmişe yolculuğa çıkaran Sunay Akın, filmi de çekilen Ertuğrul Fırkateyni ile II. Friedrich ve Voltaire'in hikayelerinden izleyenlere masalsı bir anlatım sundu.