 Summer'da coşku bitmiyor

ALANYA turizminin popüler gece kulübü Summer Garden, önceki gece RnB Hip Hop Partisi düzenledi. Bu özel gecede ise Almanya'nın ünlü disk jokeylerinden No Mercy canlı performansını sergiledi. Dansçı kızların da şovlarıyla renk kattığı gecede muhteşem bir eğlence yaşandı. Club Summer Garden'ı tıklım tıklım dolduran eğlence severler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek coşkuyu yaşadılar.
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