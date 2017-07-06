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 Summer'da coşku bitmiyor

Yaz gecelerinin eğlenceli mekanı Club Summer Garden, önceki gece uzun süre unutulmayacak bir partiye ev sahipliği yaptı. Ünlü Dj No Mercy, eğlence severlere canlı performansını sergiledi

 Summer'da coşku bitmiyor

Yaz gecelerinin eğlenceli mekanı Club Summer Garden, önceki gece uzun süre unutulmayacak bir partiye ev sahipliği yaptı. Ünlü Dj No Mercy, eğlence severlere canlı performansını sergiledi

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:14
 Summer'da coşku bitmiyor
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ALANYA turizminin popüler gece kulübü Summer Garden, önceki gece RnB Hip Hop Partisi düzenledi. Bu özel gecede ise Almanya'nın ünlü disk jokeylerinden No Mercy canlı performansını sergiledi. Dansçı kızların da şovlarıyla renk kattığı gecede muhteşem bir eğlence yaşandı. Club Summer Garden'ı tıklım tıklım dolduran eğlence severler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek coşkuyu yaşadılar. 

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Anahtar Kelimeler:
Summer GardenRnB Hip Hop PartisiNo Mercy
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