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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Songül ve Ali evlendi

Alanya Belediye Düğün Salonu, önceki akşam coşkulu bir düğüne sahne oldu. Bir süredir nişanlı olan Songül Baykara ve Ali Üzüm, çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünle evliler kervanına katıldı

Songül ve Ali evlendi

Alanya Belediye Düğün Salonu, önceki akşam coşkulu bir düğüne sahne oldu. Bir süredir nişanlı olan Songül Baykara ve Ali Üzüm, çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünle evliler kervanına katıldı

25 Nisan 2017 Salı 15:48
Songül ve Ali evlendi
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ALANYA'NIN sevilen simalarından olan Ali Üzüm, Songül Baykara ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin Alanya Belediye Düğün Salonu'ndaki düğünlerine, her iki ailenin de çok sayıda yakın dost ve akrabası katıldı. Romantik bir müzik eşliğinde düğün dansını yapan Songül ve Ali, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Genç çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı. Çiftin nikah şahitleri arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de vardı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen yeni evli çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Canlı müzik ve eğlencenin de olduğu coşkulu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
 

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Son Güncelleme: 25.04.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DimAGCAlanya Belediye Düğün Salonu
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