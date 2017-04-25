Songül ve Ali evlendi

ALANYA'NIN sevilen simalarından olan Ali Üzüm, Songül Baykara ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin Alanya Belediye Düğün Salonu'ndaki düğünlerine, her iki ailenin de çok sayıda yakın dost ve akrabası katıldı. Romantik bir müzik eşliğinde düğün dansını yapan Songül ve Ali, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Genç çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı. Çiftin nikah şahitleri arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de vardı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen yeni evli çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Canlı müzik ve eğlencenin de olduğu coşkulu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

