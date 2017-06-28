Sky geri döndü

ALANYALI eğlence severlerin yakından bildiği Sky Bar, gece hayatına tekrar 'merhaba' dedi. Türkçe pop partileri ile adından sıkça söz ettiren Sky, bu kez aynı binanın en alt katında hizmet veriyor. Bayramın ilk gününde Sky atmosferini özleyenlerin akın ettiği gecede, Türkçe pop şarkıları ile muhteşem bir eğlence yaşandı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen gençler, keyifli ortamın tadını çıkardı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.