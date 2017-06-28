Sky geri döndü

ALANYALI eğlence severlerin yakından bildiği Sky Bar, gece hayatına tekrar 'merhaba' dedi. Türkçe pop partileri ile adından sıkça söz ettiren Sky, bu kez aynı binanın en alt katında hizmet veriyor. Bayramın ilk gününde Sky atmosferini özleyenlerin akın ettiği gecede, Türkçe pop şarkıları ile muhteşem bir eğlence yaşandı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen gençler, keyifli ortamın tadını çıkardı.

