Seaside bir arada 

SEASIDE Emlak çalışanları ve aileleri, Ramazan'ın son günündeki iftar davetinde buluştu. Firma sahibi Abdullah Tuncer'in ev sahipliğinde gerçekleşen davet, sıcak ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan Club Olive Garden'da verildi. Hem bir arada olmanın, hem de zengin menülü bir Ramazan sofrasında oruçlarını açmanın tadını çıkaran katılımcılar, geç saatlere kadar hoşça vakit geçirdiler.