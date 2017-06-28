Saltanat keyif veriyor

ALANYA'NIN sevilen seslerinden Ranya'nın şarkıları ile renk kattığı akşamda, keyifli bir atmosfer vardı. Genç işletmeciler Ozan Baydan ve Emre İnan konuklar ile yakından ilgilenirken, Saltanat'ı tercih eden aileler de mutlu bir akşamın tadını çıkardı.
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