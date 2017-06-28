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Saltanat keyif veriyor

Kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen adından söz ettirmeye başlayan Saltanat Et & Meze, bayramda renkli bir akşam yaşattı

Saltanat keyif veriyor

Kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen adından söz ettirmeye başlayan Saltanat Et & Meze, bayramda renkli bir akşam yaşattı

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:21
Saltanat keyif veriyor
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ALANYA'NIN sevilen seslerinden Ranya'nın şarkıları ile renk kattığı akşamda, keyifli bir atmosfer vardı. Genç işletmeciler Ozan Baydan ve Emre İnan konuklar ile yakından ilgilenirken, Saltanat'ı tercih eden aileler de mutlu bir akşamın tadını çıkardı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
RanyaOzan BaydanEmre İnan
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