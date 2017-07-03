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Sağlık ordusuna 80 mezun

Özel Alanya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 10 Acil Tıp Teknisyenliği, 70 de Hemşirelik bölümünde okuyan 80 öğrencisi, Gold City Otel’de yapılan muhteşem bir mezuniyet töreni ile sağlık ordusuna katıldı 

Sağlık ordusuna 80 mezun

Özel Alanya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 10 Acil Tıp Teknisyenliği, 70 de Hemşirelik bölümünde okuyan 80 öğrencisi, Gold City Otel’de yapılan muhteşem bir mezuniyet töreni ile sağlık ordusuna katıldı 

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
Sağlık ordusuna 80 mezun
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4 YIL önce eğitim-öğretim sektörüne adım atan ve bugün itibariyle bünyesinde 235 öğrenci bulunduran Özel Alanya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ilk mezunlarını verdi. Gold City Otel’de düzenlenen mezuniyet törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Okul Kurucusu Erdal Sayi başta olmak üzere, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Okul kurucusu Erdal Sayi, mezun olan tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Sayi, "Mezun olan öğrencilerimiz yetişmiş birer eleman olarak şanslı bir sektörde görev alacaklar. Velilerimize, okulun açıldığı günden bu yana verdikleri destekten, gösterdikleri özveri ve dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 

İNANDIK VE BAŞARDIK
Okul Müdürü Zeynep Karahan, "İlk mezunlarımızı vermek için toplandıysak bunun asıl mimarları değerli velilerimizdir. En başından beri kurumumuza verdikleri destek, bizlere duydukları güven ve inançları, bizleri bugünlere getirdi. Bunun için kurumum adına hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli öğrencilerimiz, zorluklar karşısında yılmayın. Yaşamda kazanmak için uğraş verin, korkmayın. Ve en önemlisi insan olmanın en büyük erdemlerinden olan merhametinizi ve vicdanınızı asla elden bırakmayın" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Meslek LisesiAcil Tıp Teknisyenliği
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