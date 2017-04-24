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Sadullahoğlu çocukları unutmadı

Yeni mağazasını geçtiğimiz haftalarda hizmete açan Sadullahoğlu Arçelik, 23 Nisan'da çocuklara keyifli bir gün yaşattı

Sadullahoğlu çocukları unutmadı

Yeni mağazasını geçtiğimiz haftalarda hizmete açan Sadullahoğlu Arçelik, 23 Nisan'da çocuklara keyifli bir gün yaşattı

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
Sadullahoğlu çocukları unutmadı
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ARÇELİK beyaz eşya ve Alfemo Mobilya Alanya Ana Bayii Sadullahoğlu Ticaret, hafta sonunda yüzlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gün boyunca çocuklara uçurtma dağıtan Sadullahoğlu'ndaki renkli atmosfer görülmeye değerdi. Aldıkları uçurtmalarla sahile koşan çocuklar, uçurtmaları gökyüzüne uçurdu ve neşeli bir gün geçirdi. Amaçlarının geleceğimiz olan çocukları sevindirmek olduğunu söyleyen işletme yetkilileri, "Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Sadullahoğlu Arçelik23 NisanAlfemo Mobilya
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