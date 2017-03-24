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Sadullahoğlu Arçelik renkli bir törenle açıldı

Arçelik ve Alfemo Mobilya Alanya Ana Bayii Sadullahoğlu Ticaret, bugün yapılan renkli bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı 

Sadullahoğlu Arçelik renkli bir törenle açıldı

Arçelik ve Alfemo Mobilya Alanya Ana Bayii Sadullahoğlu Ticaret, bugün yapılan renkli bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı 

24 Mart 2017 Cuma 16:36
Sadullahoğlu Arçelik renkli bir törenle açıldı
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TAM 35 yıl önce başladığı Arçelik yolculuğuna bünyesine yeni markaları da katarak devam eden Arçelik Beyaz Eşya ve Alfemo Mobilya Ana Bayii Sadullahoğlu Ticaret, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki yeni mağazasını hizmete açtı. Bugün gerçekleşen törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Koç A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Alfemo Mobilya Türkiye Satış Müdürü Ahmet Dinler, Arçelik yetkilileri, Alfemo yetkilileri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri, işletmenin Alanya'ya hayırlı olmasını dilediler.

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Son Güncelleme: 24.03.2017 16:44
Anahtar Kelimeler:
Alanya Ana Bayii Sadullahoğlu TicaretAlfemoArçelikAGC
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