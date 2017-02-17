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Sabaş sürpriz yaptı

Beko Alanya Bayii Sabaş Home Store, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelen müşterilerini sürprizlerle karşıladı

Sabaş sürpriz yaptı

Beko Alanya Bayii Sabaş Home Store, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelen müşterilerini sürprizlerle karşıladı

17 Şubat 2017 Cuma 15:03
Sabaş sürpriz yaptı
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SIK sık yaptığı sosyal aktiviteler ve düzenlediği kampanyalar ile adından sıkça söz ettiren Sabaş Home Store, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir etkinlik düzenledi. İşletmeye gelen müşterilere gün boyunca çeşitli hediyeler ve ikramlar sunan Sabaş, müşterilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Beko14 Şubat Sevgililer GünüSabaş Home Storeİşletme
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