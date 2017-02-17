Sabaş sürpriz yaptı

SIK sık yaptığı sosyal aktiviteler ve düzenlediği kampanyalar ile adından sıkça söz ettiren Sabaş Home Store, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir etkinlik düzenledi. İşletmeye gelen müşterilere gün boyunca çeşitli hediyeler ve ikramlar sunan Sabaş, müşterilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

