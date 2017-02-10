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Romantik gece

Alanya'nın sevilen sesi Cihan Erman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Olta Balık Restoran'da sahne alacak. Genç sanatçı en romantik şarkılarını sevgililer için söyleyecek

Romantik gece

Alanya'nın sevilen sesi Cihan Erman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Olta Balık Restoran'da sahne alacak. Genç sanatçı en romantik şarkılarını sevgililer için söyleyecek

10 Şubat 2017 Cuma 15:13
Romantik gece
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KESTEL'DE bulunan Olta Balık Evi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir gece düzenliyor. Keyifli geçmesi beklenen gecede Alanya'nın güçlü seslerinden Cihan Erman sahne alacak. Orkestrası ile birlikte en güzel şarkıları sevgililer için söyleyecek olan Cihan Erman, çiftlerin istek şarkılarına da yer verecek. Bu özel gece için rezervasyonların bitmek üzere olduğunu söyleyen Olta Balık Restoran yetkilileri, "14 Şubat gibi özel bir gecede Olta Balık farkını yaşamak isteyenler elini çabuk tutsun" dediler. 

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Anahtar Kelimeler:
Olta Balık Evi14 Şubat Sevgililer GünüCihan ErmanOrkestra
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