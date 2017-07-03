Peri'de yaz bir başka

ALANYA'NIN Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu, yaz aylarında da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yazı en eğlenceli şekilde geçiren çocuklar, düzenlenen etkinliklere katılım gösteriyor. Okul Müdürü Perihan Özdeş, "Amacımız kendine güvenen mutlu bireyler yetiştirmek. Sınıf içi ve okul dışı çalışmalarımızda hem zevkli zaman geçiriyoruz, hem de çocuklarımızın gelişim basamaklarına uygun programlar uyguluyoruz" dedi. Peri Anaokulu’nda çocuklar zamanlarını, akademik çalışmalar, akıl oyunları, mental aritmetik, İngilizce, drama, satranç, su oyunları, interaktif oyunlar, beden-denge koordinasyon çalışmaları, doğa gezileri, sosyal ve toplumlar etkinlikler gibi bir çok çalışma ile geçiriyorlar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.