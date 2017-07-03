Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100732
ALTIN
140.083
DOLAR
3.5515
STERLIN
4.5932
EURO
4.0385
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Peri'de yaz bir başka

Okul öncesi eğitimin gözde kurumlarından olan Özel Peri Anaokulu'nda yaz bir başka geçiyor. Yazı eğlenceli geçiren çocuklar, aynı zamanda akademik, sosyal, duygusal, bedensel ve dil gelişimi alanlarında da çalışmalar yapıyorlar

Peri'de yaz bir başka

Okul öncesi eğitimin gözde kurumlarından olan Özel Peri Anaokulu'nda yaz bir başka geçiyor. Yazı eğlenceli geçiren çocuklar, aynı zamanda akademik, sosyal, duygusal, bedensel ve dil gelişimi alanlarında da çalışmalar yapıyorlar

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:17
Peri'de yaz bir başka
banner404

ALANYA'NIN Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu, yaz aylarında da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yazı en eğlenceli şekilde geçiren çocuklar, düzenlenen etkinliklere katılım gösteriyor. Okul Müdürü Perihan Özdeş, "Amacımız kendine güvenen mutlu bireyler yetiştirmek. Sınıf içi ve okul dışı çalışmalarımızda hem zevkli zaman geçiriyoruz, hem de çocuklarımızın gelişim basamaklarına uygun programlar uyguluyoruz" dedi. Peri Anaokulu’nda çocuklar zamanlarını, akademik çalışmalar, akıl oyunları, mental aritmetik, İngilizce, drama, satranç, su oyunları, interaktif oyunlar, beden-denge koordinasyon çalışmaları, doğa gezileri, sosyal ve toplumlar etkinlikler gibi bir çok çalışma ile geçiriyorlar.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Özel Peri AnaokuluPerihan Özdeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ohana beach'de renkli parti
Ohana beach'de renkli parti
Memleket hasreti
Memleket hasreti
 Ofiste sürpriz
 Ofiste sürpriz

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals