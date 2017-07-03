Peri'de yaz bir başka

ALANYA'NIN Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu, yaz aylarında da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yazı en eğlenceli şekilde geçiren çocuklar, düzenlenen etkinliklere katılım gösteriyor. Okul Müdürü Perihan Özdeş, "Amacımız kendine güvenen mutlu bireyler yetiştirmek. Sınıf içi ve okul dışı çalışmalarımızda hem zevkli zaman geçiriyoruz, hem de çocuklarımızın gelişim basamaklarına uygun programlar uyguluyoruz" dedi. Peri Anaokulu’nda çocuklar zamanlarını, akademik çalışmalar, akıl oyunları, mental aritmetik, İngilizce, drama, satranç, su oyunları, interaktif oyunlar, beden-denge koordinasyon çalışmaları, doğa gezileri, sosyal ve toplumlar etkinlikler gibi bir çok çalışma ile geçiriyorlar.

