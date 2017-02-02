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Peri çocukları yaparak öğreniyor

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri, tüm hızıyla sürüyor

Peri çocukları yaparak öğreniyor

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri, tüm hızıyla sürüyor

02 Şubat 2017 Perşembe 14:29
Peri çocukları yaparak öğreniyor
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OKUL içi ve dışında yapılan etkinliklerde öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Okul öncesi çağındaki çocuklara kazandırılması gereken tüm becerilerle ilgili eğitimlerin verildiği okulda, öğrencilerin yüzlerinin gülmeleri de sağlanıyor. Kurumda yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduna önem verildiğini belirten Kurum Müdürü Perihan Özdeş, "Kolay öğrenilen ve bilgileri kalıcı hale getiren bu yöntem sayesinde çocuklar dokunarak, görerek, duyarak uygulama fırsatı bulurlar. Ezbercilikten uzak olurlar ve sorgulayarak, keşfederek, gözlem yaparak, işbirliği içinde öğrenme sağlarlar. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız temel derslerle ilgili bilgi ve becerileri doğal süreçlerinde kazanmış olurlar" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Özel Peri AnaokuluAlanyaPerihan Özdeş
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