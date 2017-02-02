Peri çocukları yaparak öğreniyor

OKUL içi ve dışında yapılan etkinliklerde öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Okul öncesi çağındaki çocuklara kazandırılması gereken tüm becerilerle ilgili eğitimlerin verildiği okulda, öğrencilerin yüzlerinin gülmeleri de sağlanıyor. Kurumda yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduna önem verildiğini belirten Kurum Müdürü Perihan Özdeş, "Kolay öğrenilen ve bilgileri kalıcı hale getiren bu yöntem sayesinde çocuklar dokunarak, görerek, duyarak uygulama fırsatı bulurlar. Ezbercilikten uzak olurlar ve sorgulayarak, keşfederek, gözlem yaparak, işbirliği içinde öğrenme sağlarlar. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız temel derslerle ilgili bilgi ve becerileri doğal süreçlerinde kazanmış olurlar" dedi.

