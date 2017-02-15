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Peri çocukları çok mutlu

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor 

Peri çocukları çok mutlu

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Peri Anaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor 

15 Şubat 2017 Çarşamba 17:14
Peri çocukları çok mutlu
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OKUL içi ve dışında yapılan etkinliklerde öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Okul öncesi çağındaki çocuklara kazandırılması gereken tüm becerilerle ilgili eğitimlerin verildiği okulda, öğrencilerin yüzlerinin gülmeleri de sağlanıyor. Kurumda yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduna önem verildiğini belirten Kurum Müdürü Perihan Özdeş, "Kolay öğrenilen ve bilgileri kalıcı hale getiren bu yöntem sayesinde çocuklar dokunarak, görerek, duyarak uygulama fırsatı bulurlar. Ezbercilikten uzak olurlar ve sorgulayarak, keşfederek, gözlem yaparak, işbirliği içinde öğrenme sağlarlar. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız temel derslerle ilgili bilgi ve becerileri doğal süreçlerinde kazanmış olurlar" dedi.

'ÇOCUKLAR GÜLMELİ'
Okuldaki çocukların kişisel gelişimlerine büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Perihan Özdeş, "Çocuklarımızla çalışmalarımızı yaparken, mutlaka keyifli olmalarına özen gösteriyoruz. Onların mutlu olmaları, yüzlerinin gülmesi çok önemli. Huzursuz olan, mutsuz olan çocuk öğrenmek istemez. Bu nedenle çocuklarımız gülmeli" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaBüyükhasbahçeEzbercilikÖzel Peri AnaokuluPerihan Özdeş
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