Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88647
ALTIN
145.709
DOLAR
3.6504
STERLIN
4.5427
EURO
3.8931
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...

Özdil Alanya’ya geliyor

Ünlü sanatçı Özlem Özdil, piyanist Siavash Shahani tarafından organize edilen gecede 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi’nde sahne alacak 

Özdil Alanya’ya geliyor

Ünlü sanatçı Özlem Özdil, piyanist Siavash Shahani tarafından organize edilen gecede 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi’nde sahne alacak 

17 Şubat 2017 Cuma 17:16
Özdil Alanya’ya geliyor
banner404

KENDİNE has özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçısı olarak Türkiye’de kısa zamanda tanınan Özlem Özdil, 1979 yılında Almanya’nın Hannover kentinde doğdu. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneği üflemeli çalgıların ustası Sinan Çelik tarafından keşfedildi. Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi ustalar ile yaptığı ortak çalışmalarla sesini duyuran Özlem Özdil, çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor. Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkan Özdil, aktif olarak da radyo ve televizyon programları ile konser ve festivallere katılmaya devam ediyor. 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan Özdil'e piyanoda Siavash Shahani, üflemeli çalgılarda ise Sinan Çelik eşlik edecek. Konser biletlerinin (0 242) 511 50 40 ya da 0 530 220 07 62 numaralı telefonlardan temin edilebileceği bildirildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür MerkeziÖzlem ÖzdilSiavash Shahani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renkli kutlama
Renkli kutlama
 Keyfine diyecek yok
 Keyfine diyecek yok
Farkılık arayanlara
Farkılık arayanlara

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals