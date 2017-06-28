 Opera'dan 'merhaba'

GENÇ işletmeci Aytaç Sarıdoğan'ın sahibi olduğu Opera Pub, gece hayatına renkli bir konserle 'merhaba' dedi. Farklı sahne performansları ve kendilerine has yorumlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup İstanbul Arabesque Project, Alanyalılara eğlenceli bir gece yaşattı. Opera Pub'da geç saatlere kadar süren eğlence görülmeye değerdi.
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