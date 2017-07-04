Onlar erdi muradına

GÜLDEREN ve Nurettin Aslan çiftinin kızları Sevdiye Aslan, bir süredir nişanlı olduğu Fatma ve Ahmet Etyemez çiftinin oğulları Ümit Etyemez ile dünya evine girdi. Genç çiftin Dimçayı yanında bulunan Blue Garden Park'taki düğünlerine, şehir içi ve şehir dışından çok sayıda davetli katıldı. Düğünün yapıldığı alana el ele giren Sevdiye ve Ümit, ilk danslarını heyecan içerisinde gerçekleştirdi. Ardından davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen genç çift, evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.
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