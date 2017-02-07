Olta Balık'ta kalabalık davet

NY Yılmazlar Group Yapı İnşaat, geçtiğimiz hafta sonunda renkli bir törenle açılmıştı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Nazmi Yılmaz da açılış sonrasında firma çalışanlarına, bayii olduğu firma yöneticilerine ve çok sayıda kişiye akşam yemeği daveti verdi. Kestel'de bulunan Olta Balık Evi'nde gerçekleşen davette neşe dolu anlar yaşanırken, Nazmi Yılmaz davetlilerle tek tek ilgilendi. Canlı müziğin de olduğu akşam yemeği daveti, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.