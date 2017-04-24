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Olive'de geleneksel kutlama

Özel Peri Anaokulu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl Olive Garden'da yapıldı

Olive'de geleneksel kutlama

Özel Peri Anaokulu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl Olive Garden'da yapıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:34
Olive'de geleneksel kutlama
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OBA Mahallesi'nde bulunan Club Olive Garden, hafta sonunda eğlenceli bir güne sahne oldu. Alanya'nın seçkin eğitim kurumlarından olan Özel Peri Anaokulu'nun düzenlediği geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, çok sayıda kişinin katılımıyla renkli bir şekilde yapıldı. Kurum öğrencilerinin günlerce hazırlık yaparak sergilediği gösteriler, öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi. Çeşitli yarışmalar ve oyunların da oynandığı 23 Nisan kutlaması görülmeye değerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Club Olive GardenÖzel Peri Anaokulu23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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