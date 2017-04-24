ÖHEP'te coşku vardı

PROGRAM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak başladı. Büyük bir sevinç ile hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı’nın ardından ÖHEP Okulları öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterilerle program devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ÖHEP Okullarında renkli görüntülere sahne olurken, çocuklarının gösterisini izlemeye gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı.