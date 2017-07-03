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Ohana beach'de renkli parti

Johnny Cash Bistro Cafe, Güneş Otel yanındaki Ohana Beach'te eğlenceli bir partiye imza attı. Gün boyu süren partide davetliler, muhteşem DJ performansları eşliğinde müziğin ve denizin tadını çıkardı

Ohana beach'de renkli parti

Johnny Cash Bistro Cafe, Güneş Otel yanındaki Ohana Beach'te eğlenceli bir partiye imza attı. Gün boyu süren partide davetliler, muhteşem DJ performansları eşliğinde müziğin ve denizin tadını çıkardı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:25
Ohana beach'de renkli parti
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GECESİ kadar gündüzü de renkli olan Alanya'da, hafta sonunda renkli bir beach parti yapıldı. Johnny Cash Bistro Cafe tarafından Ohana Beach'de düzenlen plaj partisine çok sayıda eğlencesever katıldı. Canlı Dj performansları eşliğinde akşam saatlerine kadar süren partide eğlenceli bir ortam hakimdi. Kemal ve Vera Aydoğan çiftinin işlettiği selfie noktası ise davetlilerin eğlencesine renk kattı. 
DJ performansları eşliğinde müziğin ritmine kendilerini kaptıran davetliler, festival tadında harika bir pazar geçirdi. Gençler dans eşliğinde su savaşı yaparak da günün tadını çıkardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Johnny Cash Bistro CafeGüneş OtelOhana Beach
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