Ohana beach'de renkli parti

GECESİ kadar gündüzü de renkli olan Alanya'da, hafta sonunda renkli bir beach parti yapıldı. Johnny Cash Bistro Cafe tarafından Ohana Beach'de düzenlen plaj partisine çok sayıda eğlencesever katıldı. Canlı Dj performansları eşliğinde akşam saatlerine kadar süren partide eğlenceli bir ortam hakimdi. Kemal ve Vera Aydoğan çiftinin işlettiği selfie noktası ise davetlilerin eğlencesine renk kattı.

DJ performansları eşliğinde müziğin ritmine kendilerini kaptıran davetliler, festival tadında harika bir pazar geçirdi. Gençler dans eşliğinde su savaşı yaparak da günün tadını çıkardı.

