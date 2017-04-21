Nice yıllara Hasan Başkan

ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ilk sürpriz yakın dostlarından geldi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mehmet Ali Dim, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu ile Sabah Gazetesi'nin duayen köşe yazarı Yavuz Donat, Çavuşoğlu'na öğle yemeği sırasında pasta sürprizi yaptılar. Gün boyunca ofisinde ve kulüpteki makam odasında sürprizlerle karşılaşan başkan Çavuşoğlu'na en büyük sürpriz ise Zimbitlik Sahası'nda yapıldı. Futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanları tarafından çim sahada hazırlanan sürprizle coşkulu bir kutlama yapılan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bu özel günümde çok sayıda sürprizle karşılaştım. Tüm sevenlerime, yakınlarıma, dostlarıma ve Alanyaspor camiasına teşekkür ederim" dedi.

