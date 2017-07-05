 Mutluluk sizinle olsun

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi'nde eğitim gördükleri zaman tanışan ve 5 yıldır mutlu bir birliktelikleri olan Buket Aydoğdu ve Mehmet Levent Kerme, Club Park Alanya'da yapılan eğlenceli bir düğünle evliler kervanına katıldı. Her iki ailenin yakınları ve çok sayıda davetli düğünde hazır bulundu. Ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Buket ve Levent'in mutlulukları görülmeye değerdi. Akşam saatlerinde başlayan renkli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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