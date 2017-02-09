Mutluluk sizinle olsun

YSK İnşaat ortaklarından Sinan Kısa'nın oğlu Selçuk Kısa, Semra Karadağ ile hayatını birleştirdi. Cikcilli Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğüne her iki ailenin de çok sayıda yakın dostu ve akrabası katıldı. Salona el ele gelen yeni evli çift, ilk danslarını heyecan içerisinde yaptı. Davetlilerin huzurunda 'evet' diyen genç çift, uzun süre alkışlandı. Ardından doyumsuz bir eğlence başladı. Geç saatlere kadar vur patlasın çal oynasın eğlenen davetlilerin keyfine diyecek yoktu.