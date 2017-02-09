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Mutluluk sizinle olsun

Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonu, genç bir çiftin mutlu günlerine daha ev sahipliği yaptı. Semra Karadağ ve Selçuk Kısa, çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünle evliler kervanına katıldı

Mutluluk sizinle olsun

Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonu, genç bir çiftin mutlu günlerine daha ev sahipliği yaptı. Semra Karadağ ve Selçuk Kısa, çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünle evliler kervanına katıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 16:11
Mutluluk sizinle olsun
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YSK İnşaat ortaklarından Sinan Kısa'nın oğlu Selçuk Kısa, Semra Karadağ ile hayatını birleştirdi. Cikcilli Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğüne her iki ailenin de çok sayıda yakın dostu ve akrabası katıldı. Salona el ele gelen yeni evli çift, ilk danslarını heyecan içerisinde yaptı. Davetlilerin huzurunda 'evet' diyen genç çift, uzun süre alkışlandı. Ardından doyumsuz bir eğlence başladı. Geç saatlere kadar vur patlasın çal oynasın eğlenen davetlilerin keyfine diyecek yoktu. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün SalonuSinan KısaSelçuk KısaSemra Karadağ
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