Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
İkinci büyük deprem
Kapat

Moneta'da şık sergi

Moneta Sanat Evi, bayanların büyük ilgi gösterdiği şık bir takı sergisine ev sahipliği yaptı

Moneta'da şık sergi

Moneta Sanat Evi, bayanların büyük ilgi gösterdiği şık bir takı sergisine ev sahipliği yaptı

21 Nisan 2017 Cuma 16:51
Moneta'da şık sergi
banner404

HACET Mahallesi'nde bulunan Moneta Sanat Evi'nde önceki gün şık bir takı sergisi açıldı. Gül Turhan'ın sahibi olduğu Moneta'da takı tasarımcıları Candan Demirlik, Pegah Monsveigi, Sibel Tüfekçiler'in tasarladığı takıların yanı sıra, Nida Pinkkme ve Pegah Jewellery marka özel tasarım ürünler de sergilendi. Alanyalı hanımların büyük ilgi gösterdiği sergi kokteylinde katılımcılara çeşitli ikramlar da yapıldı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Moneta Sanat EviGül TurhanNida PinkkmePegah Jewellery
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürpriz kutlama
Sürpriz kutlama
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
AKM'de keyifli gösteri
AKM'de keyifli gösteri

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals