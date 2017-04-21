Moneta'da şık sergi

HACET Mahallesi'nde bulunan Moneta Sanat Evi'nde önceki gün şık bir takı sergisi açıldı. Gül Turhan'ın sahibi olduğu Moneta'da takı tasarımcıları Candan Demirlik, Pegah Monsveigi, Sibel Tüfekçiler'in tasarladığı takıların yanı sıra, Nida Pinkkme ve Pegah Jewellery marka özel tasarım ürünler de sergilendi. Alanyalı hanımların büyük ilgi gösterdiği sergi kokteylinde katılımcılara çeşitli ikramlar da yapıldı.

