Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Orgazm olamamanın sebebi bulundu!
Kadınlarda orgazm olmayı engelliyor!
Diş beyazlatma ile sararan dişlere son
Diş beyazlatma ile sararan dişlere...
Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat!
Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat!

Macide'de keyifli akşam

Alanya'nın seçkin mekanlarından olan Macide Kebap, keyifli bir akşam yemeği yiyerek hoşça vakit geçirmek isteyenlerin adresi olmayı sürdürüyor

Macide'de keyifli akşam

Alanya'nın seçkin mekanlarından olan Macide Kebap, keyifli bir akşam yemeği yiyerek hoşça vakit geçirmek isteyenlerin adresi olmayı sürdürüyor

12 Şubat 2017 Pazar 15:15
Macide'de keyifli akşam
banner404

İŞKUR karşısında hizmet veren Macide Kebap, kısa sürede zengin menüsü, eşsiz tatları ve canlı müzikli akşamları ile müdavimlerini çoğalttı. Damak tadına önem verenlerden ilgi görmeye devam eden işletme, hafta sonunda yine oldukça kalabalık bir akşam yaşadı. Çok sayıda tanıdık simanın dostlarıyla birlikte keyif yaptığı Macide'de, Alanya'nın tanınmış işadamlarından Tuncer Alüminyum sahibi Nevzat Tuncer de vardı. Misafirleri Ali Aslan ve Ümit Işık'ı Macide'de ağırlayan Tuncer, dostlarıyla birlikte eğlenceli bir akşam yaşadı. Canlı müziğin de olduğu renkli işletmede hoşça vakit geçiren müdavimler, geç saatlere kadar Macide Kebap'ta keyif yaptılar. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
İŞKURAlanyaMacide Kebap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Romantik gece
Romantik gece
Kahveler Bilge'den
Kahveler Bilge'den
Giderek büyüyor
Giderek büyüyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals