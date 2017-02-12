Macide'de keyifli akşam

İŞKUR karşısında hizmet veren Macide Kebap, kısa sürede zengin menüsü, eşsiz tatları ve canlı müzikli akşamları ile müdavimlerini çoğalttı. Damak tadına önem verenlerden ilgi görmeye devam eden işletme, hafta sonunda yine oldukça kalabalık bir akşam yaşadı. Çok sayıda tanıdık simanın dostlarıyla birlikte keyif yaptığı Macide'de, Alanya'nın tanınmış işadamlarından Tuncer Alüminyum sahibi Nevzat Tuncer de vardı. Misafirleri Ali Aslan ve Ümit Işık'ı Macide'de ağırlayan Tuncer, dostlarıyla birlikte eğlenceli bir akşam yaşadı. Canlı müziğin de olduğu renkli işletmede hoşça vakit geçiren müdavimler, geç saatlere kadar Macide Kebap'ta keyif yaptılar.