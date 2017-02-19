LR ekibi stres attı

GÜZELLİĞİNE önem veren bayanların yeni tercihlerinden olan LR Healt & Beauty'nin Alanya ekibi, Villa Garden'da düzenlenen gecede stres attı. Bayanların büyük ilgi gösterdiği karaoke gecesinde şarkılar söyleyip dans ederek eğlenen LR ekibi, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı. LR Alanya ekip lideri Esma Özkan Yalçın, "Kısa sürede çok sayıda bayanla birlikte çok büyük bir aile olduk. 'Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır' ilkesinden yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de karaoke gecesinde bir araya gelerek stres attık. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. İlerleyen saatlerde yapılan çekilişlerle çok sayıda hediyelerin de dağıtıldığı renkli eğlencedeki keyifli atmosfer görülmeye değerdi.

