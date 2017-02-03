banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87607
ALTIN
145.559
DOLAR
3.7341
STERLIN
4.6665
EURO
4.0090
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Konser gecesi

Kısa sürede internet fenomeni haline gelen Evet Ne Söylüyorduk, yarın gece Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde renkli bir konser verecek

Konser gecesi

Kısa sürede internet fenomeni haline gelen Evet Ne Söylüyorduk, yarın gece Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde renkli bir konser verecek

03 Şubat 2017 Cuma 16:22
Konser gecesi
banner404

"EVET Ne Söylüyorduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grubun solisti Ayçin Asan ve gitarist Celal Öztürk'ün tanışmasıyla oluşan müzik grubu, yarın gece Alanyalı dinleyicileriyle Bistro Hayal Kahvesi'nde buluşacak. Kısa sürede YouTube kanalından 30'a yakın video paylaşan ve bu videolarda "Hep Sonradan", "Emi", "Benim Yerime de Sev", "Korkarım", "Yorgun Yıllarım", "Kanasın" gibi zamanının en sevilmiş şarkılarını yeniden yorumlayan grup, kısa sürede 60 binin üzerinde abone 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Albüm ve beste çalışmaları devam ederken, döneminin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam eden Evet Ne Söylüyoduk, geniş repertuarıyla Alanyalılara müzik ziyafeti çekecek.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Konser GecesiHayal KahvesiAyçin AsanCelal Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keyif verecek
Keyif verecek
Dostlar keyif yaptı
Dostlar keyif yaptı
Kestelspor inanıyor
Kestelspor inanıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals