Konser gecesi

"EVET Ne Söylüyorduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grubun solisti Ayçin Asan ve gitarist Celal Öztürk'ün tanışmasıyla oluşan müzik grubu, yarın gece Alanyalı dinleyicileriyle Bistro Hayal Kahvesi'nde buluşacak. Kısa sürede YouTube kanalından 30'a yakın video paylaşan ve bu videolarda "Hep Sonradan", "Emi", "Benim Yerime de Sev", "Korkarım", "Yorgun Yıllarım", "Kanasın" gibi zamanının en sevilmiş şarkılarını yeniden yorumlayan grup, kısa sürede 60 binin üzerinde abone 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Albüm ve beste çalışmaları devam ederken, döneminin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam eden Evet Ne Söylüyoduk, geniş repertuarıyla Alanyalılara müzik ziyafeti çekecek.

